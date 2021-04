Madsen: – Glad for at arbeidet vi gjer blir verdsett

innenriks

– Eg kan ikkje seie at eg er glad. Dette er jo eigentleg sørgjeleg. Men vi har heile tida tenkt at det er viktig at helsepersonell og pasientar blir merksame på dette, og at pasientane kan få behandling, seier Madsen til Dagbladet.

Onsdag kunngjorde EUs legemiddeltilsyn (EMA) at blodpropp og få blodplater blir lagt til på lista som ein svært sjeldan biverknad av AstraZenecas koronavaksine. Dei meiner likevel fordelane veg opp for ulempene ved bruk av vaksinen.

Norske styresmakter har i fleire veker meint at det er ei kopling mellom blodproppane og vaksinen. Madsen vil ikkje uttale seg om kva dette vil bety for bruk av vaksinen i Noreg. Folkehelseinstituttet vil komme med ei ny vurdering om dette seinast 15. april.

– Eg er ikkje glad for at dette no blir ført opp som biverknader, men på den andre sida er eg glad for at arbeidet vi gjer blir verdsett, seier Madsen.

(©NPK)