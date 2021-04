Mann fekk ikkje låne do i frisørsalong – gjorde frå seg på dørmatta

innenriks

Eigar Beate Haugen Tveten av Grua Hårstudio i Lunner stod med ein kunde då mannen kom inn i frisørsalongen, skriv NRK.

Det var avisa Hadeland som først omtalte saka.

Mannen måtte på do, men fekk ikkje låne toalettet, noko Tveten grunngav med smittevernomsyn.

– Då vart han ikkje kjempefornøgd. Han vart litt rar i ansiktet, seier Tveten, som forklarer at mannen sette seg på huk og gjorde frå seg på dørmatta i inngangspartiet.

Etter å ha vorte merksam på at det låg avføring i gangen, kontakta ho politiet. Ho melde likevel ikkje saka. Politiet forklarer at slike tilfelle kan straffast med bot eller fengsel inntil to år.

(©NPK)