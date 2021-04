Mann låg død i ni år – Vedum vil ha gjennomgang hos offentlege etatar

innenriks

Det var NRK som i helga fortalde historia om mannen i slutten av 60-åra som vart funnen død i ei leilegheit aust i Oslo. Mjølkekartongar i kjøleskapet var stempla med dato i 2011.

– Alarmklokkene kunne ringt i mange etatar. Ingen ønskjer at dette skulle skje, sa Vedum i Stortingets spørjetime onsdag.

No oppmodar han arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til å be offentlege etatar som Nav og Skatteetaten om å gå gjennom rutinane sine for å hindre at liknande hendingar skjer igjen.

– Ikkje med ein kritisk peikefinger, men som ei positiv oppmoding, sa Sp-leiaren, som understrekar at han ikkje er ute etter å plassere skuld.

Digitalisering reduserer kontakt

Vedum meiner effektivisering og digitalisering i samfunnet gjer at det kan bli vanskelegare å sjå menneske som slit.

– Vi kan ikkje digitalisere oss bort frå menneske. Så då må vi sjå kva vi kan gjere for å unngå at slike ting skjer, seier Vedum til NTB. Han påpeikar at låg digital kompetanse kan gjere det vanskelegare for mange.

– Det er viktig at dei offentlege etatane har menneskeleg kontakt, at dei ikkje trekker seg for langt vekk frå enkeltpersonar.

Vil følgje opp

Røe Isaksen stiller seg positiv til å be om ein gjennomgang for å søkje lærdom av det som skjedde. Han stadfesta at han vil be underliggjande etatar om å gå gjennom rutinane sine.

– Ja, det synest eg vi burde gjere. Ta ein sjekk om offentlege etatar kan endre rutinane for å sjå om vi kan oppdage slike ting, sa Røe Isaksen.

Han meiner likevel at einsemd først og fremst ikkje kan handterast gjennom offentlege etatar, men at det går inn i ein større diskusjon om korleis vi som samfunn innrettar oss og kva ansvar som kviler på den enkelte.

– Omtanke, bekjemping av einsemd og det å bry seg – det er ikkje noko vi kan løyse gjennom lovparagrafar, sa Røe Isaksen.

