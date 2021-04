Over éin million vaksinedosar sett i Noreg

innenriks

– Vi veit med tryggleik at milepælen på éin million dosar er nådd det siste døgnet. Kven som fekk stikk nummer éin million, er derimot uvisst, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding onsdag.

Totalt har 722.648 personar fått første vaksinedose, medan 287.412 har fått den andre dosen sin.

83 prosent av alle over 85 år i Noreg har fått den andre vaksinedosen sin, opplyser FHI. Samtidig har over halvparten av tilsette i helse- og omsorgstenesta motteke den første vaksinedosen sin. Høgast del vaksinerte er ambulansepersonell og legar.

– Vi ser at helsepersonell over heile landet òg gjer ein solid innsats for å få vaksinert det dei kan, og vi er glade for at så mange takkar ja til å bli vaksinert for å verne seg sjølv mot alvorleg sjukdom, seier Stoltenberg.

Leveransane vil auke betrakteleg

Noreg får tildelt vaksinedosane sine gjennom ein samarbeidsavtale med EU. Fire vaksinar er godkjende for bruk i Noreg. Desse fire vaksinane er frå vaksineprodusentane Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Som kjent er AstraZeneca-vaksinen sett på vent i Noreg i samband med undersøkingar av sjeldne tilfelle av alvorlege biverknader hos folk som har fått vaksinen.

Når det gjeld sistnemnde, Johnson & Johnson-vaksinen, har leveransane til Noreg enno ikkje starta. Men dei blir venta i slutten av april.

Dei næraste vekene vil vaksineleveransane til Noreg ta seg betrakteleg opp, og det vil mellom anna bli ei dobling i talet på vaksinar frå Pfizer/Biontech.

– Fleire vaksinedosar, i tillegg til at vi har forlengt tidsrommet mellom når første og andre dose blir sett, gjer at fleire kan bli verna mot alvorleg sjukdom, seier Stoltenberg.

Flest vaksinerte i Viken og Oslo

Førebels har FHI registrert at 16.161 personar fekk første dose tysdag denne veka. 2.518 personar fekk andre dose same dag.

Flest har fått første dose i Viken (168.848) og Oslo (92.436). Færrast av første dose er sett i Troms og Finnmark (30.271) og Nordland (34.094). Flest personar har vorte gitt andre dose i fylka Viken (65.469) og Vestland (34.138).

Den første koronavaksinen i Noreg vart sett 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar vart første dose av Moderna-vaksinen sett, og 7. februar vart AstraZeneca-vaksinen teken i bruk for helsepersonell.

Det kan vere forseinkingar i registrering av vaksinasjon som fører til at tala endrar seg over tid.

