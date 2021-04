Rapport: Nettbruken har auka betrakteleg i norske bedrifter under pandemien

innenriks

For ikkje-personleg elektronisk kommunikasjon har veksten lege på mellom 10 og 20 prosent, viser rapporten, som er laga av Transportøkonomisk institutt (TØI).

Personleg kommunikasjon blir definert som til dømes tale, meldingar, bilete og videosnuttar mellom eit gitt tal personar. Ikkje-personleg kommunikasjon blir definert som mellom anna surfing på nett, bruk av nett-programvare, skyløysingar og BankID.

I alle delar av norsk økonomi blir det lagt ned betydeleg tid på elektronisk kommunikasjon kvar einaste dag, viser rapporten.

– For personleg kommunikasjon varierer den daglege tidsbruken per person frå ein time til fire og ein halv time, avhengig av kva delsektorar det er snakk om. For ikkje-personleg kommunikasjon varierer den daglege tidsbruken per person frå ein time og eit kvarter til fem timar, heiter det.

