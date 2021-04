SV: Gjenopningsplanen må behandlast i Stortinget

innenriks

Det er nødvendig for å sikre openheit og legitimitet til gjenopninga, meiner SV-leiar Audun Lysbakken.

– Erna Solberg har ikkje makta å gjennomføre nedstengingane av Noreg på ein sosialt rettferdig måte. Det er ingen grunn til å tru at ho klarer det med gjenopninga heller. Derfor vil SV ha stortingsbehandling av gjenopningsplanen og vil foreslå at forklaringa til statsministeren blir send til komité for vidare behandling, seier Lysbakken til NTB.

Målet er ikkje å detaljstyre datoar og liknande. Der må faglege råd følgjast, understrekar han.

– Men opninga må kombinerast med sosiale tiltak som hjelper samfunnet i gang på ein rettferdig måte, og motverkar forskjells-krisa som pandemien har utløyst, seier han.

SV vil gjennom stortingsbehandling sikre at økonomiske tiltak for arbeidslause og bedrifter ikkje blir avvikla for tidleg. I tillegg er partiet oppteke av at skular og helsevesen blir utstyrt med ein plan og ressursar for å ta igjen det tapte, og dessutan at frivillige, kultur og idrett får draghjelp til å komme i gang med verksemda igjen.

