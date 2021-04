Solberg: Einmetersregelen vil setje avgrensingar også i sommar

innenriks

Einmetersregelen og handvask er blant tiltaka som også vil gjelde i sommar, svarer Solberg på spørsmål frå VG.

– Ja, den må vi nok leve med òg denne sommaren. Vi må hugse på at estimata no er at det berre er dei over 18 år i Noreg som vil vere vaksinert i juli. Vi vil framleis då ikkje ha vaksinert dei fleste barn og unge, som også kan bli koronasjuke, sidan vaksinane ikkje er godkjende for dei, seier ho.

Tidlegast på slutten av sommaren vil det bli mogleg å stå tett i tett framfor ei scene, ifølgje Solberg.

– Men at det går an å ha fleire samla enn i dag, det vil det bli i løpet av sommaren, seier ho og seier det vil vere mogleg å arrangere konsertar og festivalar på alternative måtar.

Onsdag formiddag orienterer Solberg for Stortinget om gjenopninga av samfunnet.

(©NPK)