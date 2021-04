Solberg: Reiseråd blir truleg forlengde ut juni

innenriks

– Tilrådinga vår kjem nok til å vare til ut juni fordi dei fleste stader framleis vil slite med at dei ikkje har komme så langt i kampen mot pandemien, seier statsminister Erna Solberg (H).

Statsministeren seier at det ikkje er lurt å planleggje for utanlandsreiser i juni.

– Planlegg du for noko seinare, så bør du ha avbestillingsforsikring. Vi veit ikkje korleis utviklinga blir, og så veit vi ikkje korleis utviklinga blir der du har tenkt å reise, seier ho, og peikar samtidig på at det truleg vil vere enkelte land som opnar for innreise utan karantenereglar, slik som Island og delar av Finland.

– Eg trur karantenereglar kjem til å vare ganske lenge i land der smitten er betydeleg over det norske nivået, seier Solberg.

