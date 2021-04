Solberg håpar utanlandske turistar kan komme til Noreg i august

innenriks

Men august og september er dei viktigaste månadene for reiselivsnæringa når det gjeld besøk frå andre land, seier statsministeren.

– Eg har håp om at vi då kjem til å sjå utanlandske turistar tilbake igjen, seier Solberg, men presiserer at ei rekkje atterhald gjeld òg for dette anslaget.

Europa får like mange vaksinar som Noreg. Derfor er det ifølgje statsministeren nærliggjande å tru at ein kan opne opp for utanlandsreisande på nokolunde same tidspunkt.

Solberg nemner Tyskland, det største landet for utanlandske turistar til Noreg, som eit land der turistane har moglegheit til å ta augustferie for å fiske i Noreg.

