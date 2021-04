innenriks

– Kva rammer som vil gjelde for 17. mai, er det for tidleg å ta stilling til no, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho presenterte gjenopningsplanen for Stortinget onsdag.

Ho seier at regjeringa vil komme tilbake i siste halvdel av april med nærare informasjon om råd og tilrådingar for feiring av nasjonaldagen.

– Når det gjeld rammer for festivalar, konsertar og andre arrangement gjennom sommaren, vil regjeringa komme tilbake til dette tidleg i mai, seier statsministeren.

(©NPK)