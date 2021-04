Sp-politikar vil diskutere premiering av dei som får fleire enn to barn

innenriks

– Det nyttar ikkje å sitje og håpe på høgare fødselstal, seier Åslaug Sem-Jacobsen til Nationen.

I 2020 vart det fødd 53.000 barn i Noreg. Det er 1.500 færre enn året før og 8.800 færre enn i 2009, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Kvinner som fylte 45 år i 2020 hadde i snitt fått 1,96 barn. Vel fire av ti i denne gruppa har fått to barn. Delen 45 år gamle kvinner som har tre eller fleire barn ligg no på 29 prosent, som er tre prosentpoeng lågare enn 45-åringane for 20 år sidan.

Delen barnlause kvinner som fylte 45 år i 2020 var 14,2 prosent. I 2000 gjaldt dette 11,2 prosent av 45-åringane.

Ei utfordring for distrikta

Som familiepolitisk talsperson og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, ønskjer Sem-Jacobsen å løfte debatten i eige parti.

– Vi har ei utfordring med låge fødselstal, og særleg i distrikta, seier ho til Nationen.

Ho understrekar at ho driv politisk «høgttenking», og at ho ikkje har drøfta saka internt i Sp.

Skattefrådrag

– Det kunne kanskje vore skattefrådrag gjennom ein prosentsats frå og med tredje, fjerde eller femte barn, eller at barnetrygda eller pensjonen blir auka? Men eg trur ikkje at eitt enkelt skattekutt vil gi sus i serken. Det må nok meir til, meiner Sp-politikaren.

Ho understrekar at premissen for forslaget er at dagens familiar er som no, der far er til stades og tek større ansvar som forelder og for husarbeid.

– Det skal ikkje vere eit tiltak som får fleire kvinner til å berre bli mor, og det skal ikkje vere ei byrde eller eit oppdrag som blir lagt på mor, seier ho.

