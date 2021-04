Forlengjer smitteverntiltaka for skular og barnehagar i Oslo

innenriks

– Bakgrunnen for at vi skyv på gjenopning handlar om at smittesituasjonen etter påska er ustabil og uavklart, med høg risiko for ny nedstenging, seier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Før påske vart det signalisert at overgang til raudt nivå for alle kunne skje frå måndag 12. april.

Thorkildsen seier at det er viktig at skular og barnehagar får tid til ein god, planlagd og trygg oppstart med nye smitteverntiltak.

Det betyr at elevar på vidaregåande skule, ungdomsskule og 5.–7. trinn i sju bydelar held fram med heimeskule ei veke til.

Dette vil framleis gjelde frå 12. april:

* Barnehagane blir organiserte på raudt nivå.

* Raudt nivå i barneskulen (1.–4. trinn i heile byen, og dessutan 5.–7. trinn på skular i bydelar som ikkje har heildigital undervisning).

* Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skular i bydelane Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

* Heldigital undervisning for ungdomsskulen, vidaregåande skule og vaksenopplæringa i heile Oslo.

Ikkje gult nivå med det første

Byråden ser at skular og barnehagar har behov for føreseielegheit i planlegginga, og signaliserer at det kan bli raudt nivå i lengre tid framover så lenge smittenivået er så høgt som det er no, inntil massetesting er på plass.

– Her vil vi naturlegvis gjere løpande vurderingar, men slik det ser ut no, kan eg ikkje sjå for meg at vi kan gå over til gult nivå med det første. Det viktigaste no er å unngå stengde skular, seier Thorkildsen.

(©NPK)