LO-leiar Følsvik inn i Arbeidarpartiets sentralstyre

Valkomiteen la torsdag fram innstillinga si. Den viser at dei fleste av dei 21 sitjande medlemmene held fram.

Følsvik vil ta over stolen til forgjengaren sin Hans-Christian Gabrielsen, som døydde brått tidlegare i år.

– Det er ein stor styrke for Arbeidarpartiet at vi har fagrørsla representert i sentralstyret. Valkomiteen er derfor glad for at Følsvik har takka ja til å bli innstilt som ny medlem i sentralstyret, seier leiaren av komiteen Rigmor Aasrud i ei pressemelding.

I tillegg er fylkesleiar Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal foreslått som ny sentralstyremedlem. Også AUFs leiar trer inn i sentralstyret med fulle rettar.

