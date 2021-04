Munnleg eksamen for avgangselevar i skulen går som vanleg

innenriks

Det opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding torsdag.

– Regjeringa har vedteke å lytte til utdanningssektoren som meiner det vil vere for krevjande å gjennomføre munnleg og munnleg-praktisk eksamen for alle på studieførebuande VG3 og påbygg. Vi har stor forståing for at elevar og lærarar står i ei vanskeleg tid. Derfor er det ikkje riktig å gjere endringar i eksamenstrekket no, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Skriftlege eksamenar, og dessutan munnlrg-praktiske og praktiske eksamenar vart avlyste i februar, på grunn av omstende rundt koronapandemien. Privatisteksamenar blir ikkje avlyste.

