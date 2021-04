Noreg håpar på lågare toll for sjømat i Storbritannia

innenriks

Forhandlingane mellom Noreg og Storbritannia om ein ny frihandelsavtale etter brexit er no heilt i sluttfasen.

Det Noreg håpar på, er ein avtale som er minst like god som avtalen britane har inngått med EU, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) då ho torsdag heldt den faste halvårige forklaringa si for Stortinget om viktige europasaker.

– Forhandlingane er no i ein intens og krevjande fase, og vi arbeider for fullt med å ferdigstille avtalen så snart som mogleg, sa Eriksen Søreide.

I forhandlingane har Noreg kjempa for betre marknadstilgang for norsk sjømat i Storbritannia. Samtidig har Storbritannia pressa på for betre tilgang til norske marknader for britiske landbruksvarer. Nettopp desse avvegingane har vore noko av det vanskelegaste i forhandlingane.

– For marknadstilgang for varer jobbar vi med å komme fram til ei løysing som medfører lågare toll for viktige sjømatprodukt. Samtidig skal vi ta vare på norske landbruksinteresser, sa Eriksen Søreide i forklaringa.

Forhandlingane er kraftig på overtid.

I mellomtida har Noreg og Storbritannia allereie fått på plass ein mellombels naudavtale for varehandelen.

