Over 1.500 i karantene i Steinkjer

Mange elevar ved ungdomsskulen er definert som nærkontaktar etter påska, og no blir heile skulen sett i ventekarantene.

– Alle elevane er i ventekarantene ut veka. Mange elevar er definerte som nærkontaktar etter påske, og smittesituasjonen i kommunen er litt uoversiktleg, seier rektor Thomas Herstad til VG.

Ventekarantenen omfattar totalt 454 ungdomsskuleelevar og 76 tilsette. Trønder-avisa omtalte saka først.

Éin av elevane ved skulen har fått påvist covid-19, ifølgje rektoren. Smittesporingsteamet i kommunen jobbar no med å teste alle nærkontaktane og skaffe seg ei oversikt over situasjonen.

Ifølgje NRK sit no totalt over 1.500 personar i ei form for karantene i Steinkjer. Kommunen har registrert 15 nye smitta dei to siste dagane, der minst fire av tilfella har ukjend smitteveg.

