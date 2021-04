Polaris Media går inn i Good Game – satsar på e-sport

innenriks

Polaris Media investerer 10 millionar kroner i Good Game og går inn på eigarsida gjennom ein retta emisjon i selskapet, opplyser selskapa i ei pressemelding torsdag.

Mediekonsernet oppnår ein eigardel på 22 prosent i e-sportsselskapet.

Good Game driv mellom anna nettstaden Gamer.no og Europas største nasjonale e-sport-liga, Telialigaen.

– Vi er overtydde om at det ligg eit stort vekstpotensial i Good Game i åra framover, som den leiande aktøren i ein sterkt veksande marknad, og trur det finst betydelege synergiar mellom dei to selskapa, seier Håvard Kvalheim, konserndirektør for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media.

Tidlegare TVNorge- og Discovery-sjef Harald Strømme, som er styreleiar og største aksjonær i Good Game, meiner Polaris Media er den perfekte partnaren for selskapet – og seier mediekonsernet tilbyr meir enn berre pengar.

– Dei har både mediekompetanse vi treng, kunnskap og interesse for e-sport, og eit nettverk av lokale og regionale aviser som allereie dekkjer Telialigaen og turneringane våre. Vi har bygd Europas største nasjonale liga gjennom å satse på breidde og sterk lokal forankring. Dette er ei linje vi kan styrkje med Polaris Media på laget og skape ei endå betre plattform for grasrota i norsk e-sport, seier Strømme.

