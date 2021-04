Rekordmange koronapasientar på Bærum sjukehus

innenriks

Før påske slo Bærum sjukehus saman to einingar for å stå best mogleg rusta på fleire innleggingar på grunn av covid-19. Onsdag hadde sjukehuset heile 29 pasientar av denne gruppa innlagt. Ikkje sidan pandemien starta i fjor har sjukehuset hatt fleire slike pasientar, skriv Budstikka.

Ifølgje Bærum kommune skal 19 av dei innlagde høyre heime i kommunen.

Både Asker og Bærum har opplevd aukande smittetrykk og dei siste 14 dagane er det 743 personar som har fått påvist koronavirus i dei to kommunane.

Sjukehuset opplyser til avisa at fleire av dei innlagde får intensivhjelp og har behov for pustehjelp i ulike former. Eit fåtal har behov for respirator.

