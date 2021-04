Sju vaksinerte sjukeheimsbebuarar i Ullensaker har fått påvist koronavirus

innenriks

Det første smittetilfellet vart avdekt påskeaftan. Sidan har utbrotet ved sjukeheimen Gystadmyr bu- og aktivitetssenter på Jessheim vakse i omfang, melde Dagbladet onsdag kveld.

Bebuarane fekk påvist viruset to månader etter at dei vart koronavaksinert med dose nummer to, opplyser kommuneoverlege Laurence Jary-vattøy. Tre av dei sju smitta bebuarane har fått påvist anten den sørafrikanske eller brasilianske virusvarianten.

Folkehelseinstituttet (FHI) seier dei ikkje har registrert eit utbrot blant vaksinerte med same omfang som dette. FHI jobbar no tett med kommuneoverlegen for å finne ut korleis dei sju bebuarane, som i utgangspunktet skulle vere godt verna, likevel har vorte sjuke.

– At så mange fullvaksinerte blir smitta og sjuke, har ikkje skjedd før, seier overlege Preben Aavitsland i FHI til VG.

– Vi trur det berre er uflaks, men vi vurderer alle moglegheiter, seier han.

– Vi sit igjen med fleire spørsmål som vi ikkje har svar på. Vi er framleis langt frå å få svar, seier Jary-vattøy til VG.

Tysdag sende FHI eit team til Ullensaker for å gå gjennom detaljane rundt utbrotet saman med kommuneoverlegen.

