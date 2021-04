20 nye smittetilfelle registrert i Stavanger og Sandnes

innenriks

Av dei smitta i Stavanger er åtte smitta via kjende nærkontaktar, medan fire har ukjend smittekjelde. For den siste er smittekjelda usikker, skriv avisa. I Stavanger blir Madlavoll skule halden stengt på grunn av smitte, medan to klassar ved Johannes læringssenter er i karantene etter positive testar. Ved Våland skule er to klassar i ventekarantene.

Blant dei sju smitta i Sandnes gjekk smittesporinga framleis føre seg for to personar fredag. For dei resterande, stammar smitten frå ein nærkontakt. Eitt av dei nye smittetilfella er ein bebuar på Rovik bu- og aktivitetssenter, der det har vorte påvist smitte hos seks fullvaksinerte bebuarar. Ein av desse døydde med covid-19.

