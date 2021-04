innenriks

I alt testa 571 seg for covid-19 torsdag, opplyser kommunen.

Bærum sjukehus slo før påske saman to einingar for å stå best mogleg rusta for fleire innleggingar på grunn av covid-19. Onsdag hadde sjukehuset heile 29 koronapasientar innlagt, det høgaste talet til no i pandemien, skreiv Budstikka.

Fredag skriv same avis at sjukehuset no ber om hjelp frå andre helseføretak etter auka pågang av koronapasientar.

(©NPK)