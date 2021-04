Brannvesenet ber folk ta med vatn til bålsløkking

innenriks

– Brannfaren i terrenget er aukande. Ein gneist kan antenne tørt fjorårsgras, skriv brannvesenet på Twitter fredag. Dei har tvitra fleire liknande meldingar der dei minner om brannfaren.

– Å forlate eit bål er aktlaust, og fører det til brann, ber du ansvaret. Du får førelegg av politiet og kan bli erstatningspliktig, seier vakthavande brannsjef Einar Flogeland.

Anten folk finn forlatne bål i skogen, eller planlegg å tenne eit sjølv, må dei hugse på å ta med nok vatn, gjerne ein til to 1,5 literflasker, påpeikar brannvesenet.

– Takk for at du ber med deg den ekstra børa for branntryggleiken!, skriv dei.

