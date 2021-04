Byrådsleiar: Langt unna gjenopning i Oslo

innenriks

– Det er absolutt for tidleg å snakke om ei gjenopning. Vi er ikkje der no akkurat no, seier Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Han peikar på at både smittetalet og talet på sjukehusinnlagde held seg høgt i hovudstaden.

– Det første som gjeld no, er å få ei oversikt over kor mykje smitte som har vore gjennom påska, fastslår han og åtvarar om at smittetala i inneverande veke kan bli høgare enn førre veke.

Førre veke vart det registrert 1.630 nye tilfelle av koronasmitte.

– Det er viktig å halde fokus. Det er framleis mange månader igjen, seier Johansen.

Ingen lettar

I første omgang varer tiltaka i Oslo til 15. april.

– Eg trur ikkje Oslos befolkning kan forvente store endringar neste veke for å seie det sånn, seier byrådsleiaren.

– Så det kjem ikkje lettar neste veke?

– Nei, det er ikkje aktuelt i stor grad. I den grad det kjem lettar etter kvart, er det barn og unge i første omgang. Neste veke kan ikkje folk forvente seg særlege lettar. Dette er framleis ein kamp mot klokka. Det er mykje som kan skje i løpet av nokre veker, og vi må belage oss på at dette tek tid, seier Johansen.

Bekymra for importsmitte

Statsminister Erna Solberg (H) la onsdag fram regjeringsplanen for gjenopninga av Noreg. Mellom anna vil styresmaktene lette på tiltaka når det gjeld arbeidsinnvandring. Lettane kan komme allereie frå neste veke av.

Det gjer Johansen uroleg.

– Vi må ikkje bli slepphendte med importsmitten, åtvarar han.

– Eg er bekymra for signala frå regjeringa om å lette på tiltak for å få fleire arbeidsinnvandrarar inn til våren, og bekymra for handhevinga av karantenereglane, seier byrådsleiaren.

Krev vaksinesvar

Samtidig krev Johansen svar frå regjeringa om korleis dei vil følgje opp det tydelege rådet frå Holden-utvalet, som i ein rapport onsdag konkluderer med at meir skeivfordeling og større målretting av vaksinar til område med vedvarande smitte vil gi både færre sjuke og døde og senke tiltaksbyrda i landet sett under eitt.

– Som byrådsleiar i Oslo er eg oppteken av å vite kva svaret frå regjeringa er på denne rapporten, sa Johansen til NTB torsdag.

Han peikar på at tiltaksbyrda har vore svært ulikt fordelt, og at utan større skeivfordeling kan store delar av landet kunne opne tidlegare enn Oslo.

– Målet må vere at heile landet kan opne samtidig, slår han fast.

(©NPK)