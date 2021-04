DNB-analytikar: Bustadprisveksten vil truleg minke fram til sommaren

innenriks

– Det er for det første sterke indikasjonar på at tilbodet av bustader aukar i april. For det andre signaliserte Noregs Bank etter rentemøtet i mars at dei vil starte med rentehevingar i andre halvdel av 2021, noko som kan påverke bustadetterspurnaden, skriv Matsen i DNBs morgonrapport fredag.

– Saman med gjenopninga av samfunnet og økonomien kan rentehevingar bidra til å reversere dei underliggjande faktorane som har drive bustadmarknaden dei siste månadene, skriv ho.

Medan bustadprisane på landsbasis gjekk opp 1,2 prosent i mars, var dei ned 0,8 prosent i Oslo. Matsen meiner dette kan vere ein viktig indikator å følgje med på for framtidig bustadprisutvikling.

(©NPK)