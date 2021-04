FHI: Sannsynlegvis sørafrikansk eller brasiliansk virusvariant som smitta fullvaksinerte

innenriks

– Det er venta at enkelte testa positivt òg etter at dei er vaksinerte. Det er ikkje heilt overraskande at vi får noko smitta òg hos folk som er vaksinerte, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG fredag.

Det er påvist smitte hos til saman 14 fullvaksinerte sjukeheimsbebuarar i Sandnes og Ullensaker. Dei har alle fått vaksinen frå Pfizer/Biontech. I tillegg er ei rekkje tilsette og nærkontaktar smitta, men av desse er mange uvaksinerte.

FHI hjelper sjukeheimen i Ullensaker og kommuneoverlegen med etterforskinga av utbrotet.

– Vi samlar info om både pasientar og andre som har testa positivt, og jobbar med å sjå om det er noko med viruset eller med vaksinen, seier Vold.

Vold seier det er sannsynleg at det er snakk om sørafrikansk eller brasiliansk virusvariant i utbrotet. Det er gjort fleire screenings-testar for å undersøkje, og prøvene vil bli sekvenserte for å få slått fast kva variant det er snakk om.

– Pfizer sjølv melder at vaksinen skal ha god effekt òg ved desse variantane. Men det har vore reist spørsmål om det er noko dårlegare effekt av vaksinar på desse variantane fordi dei har ein del endringar på overflata som desse vaksinane er retta mot, seier Vold til avisa.

Ho legg til at dette blir undersøkt over alt, men at vaksinane i all hovudsak skal vere gode òg mot variantane.

