FHI har 166.000 AstraZeneca-dosar på lager

Då vaksinen vart sett på pause 11. mars hadde Folkehelseinstituttet (FHI) 600 dosar på lager. Sidan har Noreg fått ytterlegare 166.000 dosar, skriv Aftenposten.

Svaret på kva som skjer vidare får vi 15. april. Då skal FHI ha bestemt seg for om dei vil ta opp igjen bruken. Innan den tida vil det vere om lag 200.000 vaksinedosar på lager av vaksinen, ifølgje FHI.

– Eg er rimeleg sikker på at det blir vanskeleg å ta i bruk denne vaksinen i Noreg, seier Gunnveig Grødeland, vaksineforskar ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

7. februar vart AstraZeneca-vaksinen teken i bruk for helsepersonell under 65 år i Noreg. I alt har 133.870 personar i Noreg fått denne vaksinen. Seks har opplevd ulike variantar av det same sjukdomsbiletet. Fire har døydd.

Dersom vaksinen ikkje lenger skal brukast, vil det forseinke vaksinasjonen i Noreg med opp til to veker.

Noreg kan følgje etter europeiske land, som har sett ei nedre grense på 50–60 år for å få vaksinen, men innan 15. april vil dei fleste over 65 i Noreg ha fått første vaksinedose.

