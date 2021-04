Fullvaksinert koronapasient døydde på sjukehus

innenriks

To heimebuande pasientar er døde på Kommunal covid-19 behandlingseining (KCB). Dei vart overførte til KCB frå sjukehus etter å ha vorte sjuke med covid-19. Dei døydde laurdag 27. mars og laurdag 3. april, skriv sjukeheimsetaten i ei pressemelding fredag ettermiddag.

I tillegg er to heimebuande pasientar som fekk oppdaga smitte medan dei var innlagt på helsehus, døde etter innlegging på sjukehus.

– Dødsfalla er allereie innrapporterte frå sjukehus og gjeld 17. mars og 4 april. Ein av pasientane som er død, var fullvaksinert, skriv etaten.

I alt er 59 sjukeheimsbebuarar og sju pasientar på helsehus som hadde korona, døde, anten på sjukeheim eller sjukehus sidan mars i fjor. På Kommunalt covid-19 behandlingssenter (KBC) er totalt 20 pasientar døde med covid-19.

– Vi merkar smittetrykket i Oslo og har no 81 medarbeidarar som er smitta med covid-19. Under halvparten av dei tilsette har fått første vaksinasjonsdose og det er framleis ein del bebuarar som av ulike grunnar ikkje er vaksinerte, seier direktør Helge Jagmann i sjukeheimsetaten.

66 tilsette i etaten var fredag i karantene.

– Dei siste vekene har det òg vore nokre enkelttilfelle kor fullvaksinerte bebuarar har vorte smitta. Det er derfor viktig at smittevernreglane blir følgde for å redusere risikoen for at smitten kjem inn på sjukeheim og helsehus, seier han.

