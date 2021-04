Helsedepartementet vurderte om Solberg kunne ha brote koronaforskrifta

innenriks

Ifølgje NRK, som har fått innsyn i delar av dialogen mellom Statsministerens kontor (SMK) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om besøket til statsministeren til Geilo, sende departementet 19. mars eit notat med ei førebels vurdering av om middagen i leilegheita på Geilo var eit arrangement som følgde koronaforskrifta.

Dette er same dag som politiet starta etterforsking av Erna Solberg (H). Fredag vart det kjende at statsministeren har gitt eit førelegg av politiet på 20.000 kroner etter bursdagsfeiringa.

I vurderinga konkluderer HOD med at «det er rettkomne tvil om den felles middagen på hotellrommet eller den leigde leilegheita bli rekna som ein privat samankomst i forstand av forskrifta.»

– Ønskte ikkje rettsleg vurdering

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK seier at det i dialogen mellom embetsverka i HOD og SMK oppstod misforståingar, og at det ikkje var eit slikt notat Erna Solberg hadde bede om.

Det kjem òg fram av ein e-post som ekspedisjonssjef Therese Steen ved SMK sende departementet noko seinare same dag.

– Statsministeren har vore tydeleg på at ho ikkje ønskte noka konkret rettsleg vurdering av det som skjedde på Geilo, fordi ho meinte at etterforskinga var eit forhold berre mellom henne og politiet, seier Hjukse.

Ifølgje Hjukse var hensikta å skaffe ei generell oversikt over «rettskjeldebildet knytta til kva som var eit arrangement i samsvar med covid-19-forskrifta». Dette vart gjort for å sikre at svara som SMK gav media, var riktige når det kom til smittevernreglar og -tilrådingar.

Hemmeleghalde dokument

VG skreiv onsdag denne veka at dei sende spørsmål til SMK om dei har innhenta juridiske vurderingar eller innspel frå Regjeringsadvokaten, departementa eller andre, i samband med etterforskinga til politiet av Solberg og arrangementa på Geilo.

– Saksdokumenta som er omfatta av innsynskrava er unnatekne offentlegheit, svarte SMK på e-post.

Samtidig sa SMK at dei har innhenta dokument i samband med etterforskinga til politiet.

Det fekk jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo til å reagere.

– Slike private saker er ikkje ei naturleg arbeidsoppgåve for SMK, sa Smith til VG.

Solberg forsvarer hemmeleghald

NTB snakka med Erna Solberg tidlegare fredag, før NRK publiserte saka om innsynet i dialogen. Då sa ho at ingen andre departement har vore involverte i saka om forskriftsbrotet enn Helsedepartementet og SMK, og at dialogen ville bli offentleggjort no som konklusjonen av politietterforskinga er klar.

– Bakgrunnen for at han ikkje har vore offentleg før, er at det kunne bli oppfatta som at vi prøvde å gå inn i ei politietterforsking dersom vi hadde offentleggjort den. No er politietterforskinga ferdig, og då synest vi det er greitt at dette blir offentleggjort, seier Solberg.

Ap: – Dette går jo ikkje an

Arbeidarpartiets stortingsrepresentant Cecilie Myrseth reagerer sterkt på at Solberg har fått bistand frå Helsedepartementet i ei privat straffesak.

– Dette går jo ikkje an, seier ho, og held fram:

– Dette er juridiske vurderingar av ein type vanlege folk må betale ein advokat ein høg timepris for å gjere. Og kontoret hennar både ber om og får altså desse dokumenta den same dagen som politiet kunngjer at Solberg er under etterforsking. Synest verkeleg statsministeren det er greitt å bruke embetsverket på ein slik måte? spør Myrseth.

