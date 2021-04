innenriks

Departementet har budsjettert for at kostnadene kan komme opp mot 650 millionar før pandemien er over, skriv P4.

Kostnadene kjem i tillegg til dei 500 kronene per natt dei som må på karantenehotell sjølv betaler.

– Dette er eit forsøk på å finne ein balansert kostnad der du må bidra med noko sjølv, men at noko òg blir støtta av det offentlege sidan du er nøydd til å vere på desse hotella, seier statssekretær Lars Jacob Hiim til P4.

