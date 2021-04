Krav om mastergrad for barnevernstilsette med kjerneoppgåver

innenriks

Forslaget lovfestar krav om mastergrad i barnevernsfaget eller andre liknande utdanningar for ei rekkje tilsette og andre involverte i barnevernet, skriv regjeringa.

Alle som utfører kjerneoppgåver i barnevernet, får no krav om mastergrad. Det gjeld òg sakkunnige, private som hjelper barnevernet og personell som greier ut omsorgssituasjonen for barn til og med seks år. Alt fagpersonell som blir tilsette på barnevernsinstitusjon, skal ha ein relevant bachelor, og institusjonsleiarar skal ha master.

– Kompetanseheving er nøkkelen for å sikre god kvalitet i vurderingane og rettssikre avgjerder. Dei siste åra har vi brukt 350 millionar på denne satsinga. Den held fram og vil styrkjast, seier Ropstad.

Erstattar lov frå 1992

Det er først og fremst ei modernisering av pliktene og moglegheitene til barnevernet som står i sentrum når lova frå 1992 skal erstattast. Stortinget skal etter planen vedta lova før sommaren, og deretter skal den tre i kraft i 2023.

Regjeringsforslaget inneber ei skjerping av kravet til grunngiving når barnevernet gjer vedtak.

– Vi foreslår tydelegare krav til dokumentasjon av kva for faglege vurderingar som ligg til grunn for avgjerdene til barnevernet, og til grunngiving for at tiltaka som blir sette i verk møter behova til barna og familien. Vi foreslår òg å stille krav til plan for undersøkinga til barnevernet, seier Ropstad.

Barn skal kunne forklare seg friare til barnevernet, utan å vere redd for at foreldra får innsyn i forklaringa deira. Forslaget inneber òg at barn under 15 kan få fleire moglegheiter til å medverke i sakene sine.

Fleire ideelle aktørar, men strengare regulering

Ropstad ønskjer òg å bidra til ein vekst innan ideelle aktørar i barnevernet. Samtidig inneber forslaget at ein regulerer dei private aktørane strengare enn ein gjer i dag og lovfestar at ein ikkje kan nytte seg av private barnevernstenester til å gjennomføre enkelte oppgåver. Det betyr mellom anna innstrammingar i bruken av private fosterheimar.

– Eg meiner målsetjinga om auka delen ideelle innanfor institusjonsbarnevernet bør sjåast i samanheng med ei fagleg grunngitt tilråding om arbeidsdeling mellom offentlege og private aktørar. I meldinga drøftar vi eit utvida statleg ansvar for tilbodet til barna med særleg omfattande oppfølgingsbehov, seier Ropstad.

