Lydopptak: Wizz Air ville bruke koronapandemien til å kvitte seg med enkelte pilotar

innenriks

Ein av toppleiarane i selskapet ber i møtet, som skal ha vorte halde i april i fjor, basekapteinane om å kvitte seg med 250 pilotar innan kort tid. Det gjaldt 150 pilotar i opplæring, medan dei måtte levere ei liste på ytterlegare 100 pilotar, som baseleiarane opplevde som trøblete eller vanskelege å hanskast med, skriv Børsen som har tilgang til møteopptaket.

Andras Rado, senior kommunikasjonssjef i Wizz Air-gruppa, seier til Børsen at ei uavhengig gransking «har konkludert med at det ikkje er noko som tyder på at Wizz Air har handla ulovleg», men at det hadde vorte slått fast at det ved oppseiingar kan ha vorte teke omsyn til faktorar som var «uforeinelige med Wizz Airs kultur for open og ærleg kommunikasjon».

Børsen har òg fått tilgang til eit notat frå 4. april i år som viser at toppleiinga i Wizz Air tok affære då dei vart kjende med lekkasjen. Eit tjuetals basesjefar skal ha vorte nedgraderte til ordinær pilotteneste.

Rado i Wizz Air stadfestar til avisa at dei tok affære etter å ha vorte merksam på at informasjonen var leken.

(©NPK)