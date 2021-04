Mann til sjukehus etter å ha krasja med trikken i Oslo

innenriks

– Trikken har komme køyrande parallelt med personbilen, så har bilen svinga inn til venstre og vorte treft av trikken på fronten på førarsida. Bilen har fått snurr og hamna eit lite stykke vidare før han vart stoppa, seier operasjonsleiar Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen er køyrd til sjukehus med usikker skadegrad, men Aune seier dei har fått tilbakemelding på at det truleg skal dreie seg om ein mild hovudskade.

Operasjonsleiaren understrekar at det ikkje er snakk om nokon som har køyrt på raudt lys, men at bilføraren truleg har brote vikeplikta ein har for trikk.

Politiet har gjort seg ferdig på staden, og vegen er open igjen.

