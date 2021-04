Naturvernforbundet kritisk til manglande vern av naturområde

innenriks

I forslaget som Miljødirektoratet la fram denne veka, blir foreslått skiping av fire nye nasjonalparkar, utviding av åtte eksisterande nasjonalparkar og omgjering av seks landskapsvernområde til nasjonalpark.

– For at vi skal foreslå nye nasjonalparkar må det vere ein viss aksept i kommunane som er ramma. God dialog med kommunane er òg heilt avgjerande for eventuell vidare prosess, sa direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i samband med framlegginga.

16 område er dermed ute av verneprosessen fordi lokale kommunar seier nei. Det dreier seg om kjende og viktige naturområde som mellom anna Preikestolen og Valdresflya.

Naturvernforbundet reagerer kraftig på dette.

– Her er det openbert ikkje verneverdiane som har betydning, men det til kvar tid sitjande fleirtalet i kommunen. Slik kan vi ikkje ha det, meiner Arnodd Håpnes, fagleiar i Naturvernforbundet, i ei pressemelding.

(©NPK)