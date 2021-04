Nav reknar med å betale ut feriepengar før sommarferien

innenriks

– Nav har igangsett arbeidet med ei slik løysing, så dersom det blir vedteke, ser det no ut til at vi rekk utbetaling før sommarferien, seier beredskapsleiar Yngvar Åshol i Nav til FriFagbevegelse.

Etter politisk dragkamp på Stortinget vart det i februar klart at dei raudgrøne partia og Framstegspartiet fekk gjennom kravet om feriepengar på dagpengar til arbeidslause og permitterte – men berre delvis.

Jobbar med regelverk

Stortinget skal behandle løyvinga til ordninga 26. april. Arbeids- og sosialdepartementet jobbar no med å få på plass regelverket for ordninga. Den vil bli fastsett i mellombels forskrift med heimel i paragrafen i folketrygdlova 25–16 «Forskrifter ved allmennfarlig smittsom sykdom».

I byrjinga av april i fjor var 433.000 menneske registrerte som heilt eller delvis arbeidslause, eller arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav.

– Skattepliktig

Feriepengetillegget på dagpengar vil ikkje bli skattefritt, meiner HR-selskapet Simployer som har analysert forslaga frå regjeringa.

«Dermed risikerer ansatte som har vært permittert, at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk», skriv Simployer i ei pressemelding.

I ei melding til NTB understrekar derimot statssekretær Vegard Einan (H) at sjølve utbetalinga av ferietillegget skal gjerast trekkfritt.

– Det vil seie at det ikkje skal gjerast eit forskotstrekk på ferietillegget i juni. Det er viktig å presisere at skatten for året sett under eitt blir den same sjølv om ein vel å ikkje trekkje skatt i juni. Feriepengar er skattepliktig, og det vil òg det foreslåtte ferietillegget på dagpengar bli, seier han.

