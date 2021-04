Oslo-ordførar fekk første dose: – Håpar alle takkar ja til vaksinen

innenriks

Ordføraren er letta over sjølv ha komme i gang med vaksinasjonen. Første dose vart sett fredag på vaksinesenteret i bydel Østensjø, medan dose nummer to vil bli sett i slutten av mai.

– Eg synest det er fint at eg har fått tilbodet, eg håpar at alle som får tilbod om vaksine, seier ja. Det er gjennom å vaksinere befolkninga at vi kan gjenopne samfunnet, seier ho til NTB.

Glad for vaksinetilbodet

Borgen fekk tilbod om å ta Pfizer-vaksinen første påskedag, men seier at ventetida har gått greitt. Samtidig hadde ho ikkje hatt noko imot å la meir utsette grupper komme føre henne i vaksinekøen.

– Eg har tidlegare teke til orde for at dei som jobbar i barnehage, skule og barnevernet kanskje kunne fått vaksinen før den aldersgruppa eg tilhøyrer. Årsaka til det er at sånne som meg har hatt moglegheita til å verne seg frå smitte ved å mellom anna vere på heimekontor. Men når eg først fekk tilbodet, var eg veldig glad for det, fortel ho.

Håpar på fortgang

Hovudstaden har vore meir eller mindre nedstengt sidan november, og Borgen forstår at Oslo-bebuarane er slitne og utolmodige. Med 100.000 innbyggjarar vaksinert håpar ho at det no blir fortgang i vaksinasjonen

– Eg håpar verkeleg at Oslo kan få ein større del av vaksinane slik mellom anna Holden-utvalet har tilrådd. Det vil bidra til å lette trykket her i Oslo, samtidig vil det ha ei stor betydning for resten av landet, seier ho.

– Vi har kapasitet til å vaksinere 110.000 personar i veka. Det er berre mangelen på vaksinar som er utfordringa, slår ordføraren fast.

– Trygt

Samtidig understrekar ho at dei vaksinane som blir gitt, er sjekka nøye av helsestyresmaktene.

– Så det er trygt å ta dei vaksinane vi blir tilbodne. Vaksinen er vegen ut av pandemien for oss alle, seier Borgen.

