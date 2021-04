Regjeringa foreslår lagringsplikt for IP-adresser i eitt år

innenriks

I ei pressemelding heiter det at den «digitale utviklingen har gitt kriminelle nye måter å utføre kriminalitet på og til å unndra seg straffeforfølgning, blant annet fordi politiet ikke har hatt god nok mulighet til å vite hvilke aktører som benytter hvilke IP-adresser».

– I slike saker er det ikkje fysiske spor, men digitale spor som er av størst betydning for politiet. Regjeringa foreslår at det skal innførast ei plikt for tilbydarar av elektroniske kommunikasjonstenester til å lagre IP-adresser, seier statsminister Erna Solberg (H).

Ho omtaler lagringsplikta som eit «riktig og viktig» steg i kampen til politiet mot nettovergrep og omtaler det som det største og viktigaste grepet mot nettovergrep mot barn sidan politireforma starta.

