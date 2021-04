Regjeringa vil forby valdsvideoar: – Vi er klar for å setje folk bak lås og slå

innenriks

– Vi ser at det har utvikla seg ein trend blant unge der ein glorifiserer vald, og ofte blind vald, ved at uskuldige offer blir overfalne, seier Høgres justispolitiske talsperson, Peter Frølich, til NTB.

I statsråd fredag la regjeringa fram eit forslag om å kriminalisere deling av videoar som viser slåstkampar eller blind vald. I ekstra grove tilfelle kan straffa bli inntil to år i fengsel.

Frølich meiner at deling av valdsvideoar har vakse til å bli eit kjempeproblem, og at det er på tide å setje foten ned.

– Tida for bortleggingar er over

– Vald er heilt grufullt, så no er det vår tur til å setje ned foten og seie at nok er nok. No ventar samfunnsstraff, bøter eller fengsel for dei som gjer dette, seier Frølich.

Frølich fortel vidare at lovendringa blir ei viktig påminning til barn og unge om kor uakseptabelt det er å distribuere valdsvideoar.

– Noko av grunnen til at det er nødvendig å endre lovverket, er at det er uklart. Fleire saker har ikkje vorte følgt opp og blir deretter lagde bort. Den tida er over, opplyser han.

Klare for å setje folk bak lås og slå

For ei stund sidan fekk norske politikarar tilbakemelding frå politiet om at problemet var i ferd med å komme ut av kontroll. Om Stortinget er samd i forslaget, kan lovendringa setjast i verk allereie til sommaren.

– Vi håpar det. Vi er optimistiske og trur at dette vil få stor oppslutning i Stortinget. Eg trur dette er eit problem som alle politiske parti kan vere samde om må løysast, seier han.

Delingar av valdsvideoar skjer mellom personar, eller via opne grupper og sosiale medium, opplyser Frølich. Han kallar lovforslaget «eit viktig steg i riktig retning.»

– For første gong viser samfunnet og politikarane kvar skapet skal stå, og vi er klare for å setje folk bak lås og slå for å bli kvitt problemet, seier han til NTB.

(©NPK)