Riksadvokaten stoppar ransaking av mobiltelefon ved mistanke om rusbruk

innenriks

Forslaget om å avkriminalisere innehav av narkotika til eige bruk blir ikkje støtta av Politidirektoratet. Eitt sentralt argument har vore at politiet då vil miste moglegheita til å ransake telefonar, personar og kanskje til og med bustad, på jakt etter bevis på kven som selde stoffet, skriv rett24.no.

I ei avklaring frå Riksadvokaten blir det fastslått at politiet aldri har hatt lov til å bruke dei verkemidla dei no er redd for å miste.

I avklaringa heiter det mellom anna at «i tilfeller der det avdekkes at en person har brukt et ulovlig rusmiddel, skal ransaking av mobiltelefon ikke benyttes for kun å avdekke det nærmere omfanget av rusmiddelbruken. Også andre etterforskningsskritt med slikt formål må vurderes nøye og skal ikke benyttes overfor kjente rusavhengige.»

(©NPK)