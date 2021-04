innenriks

Lovforslaget blir presentert for Stortinget av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) denne veka.

Den nye lova går ut på at i reklamar der utsjånaden til personane er «fiksa på», altså retusjerte, vil regjeringa at det skal vere pliktig med tydeleg merking, ifølgje VGs MinMote. Dette gjeld òg for reklame i sosiale medium.

Merkeplikta skal gjelde for reklamar der kroppsfasong, -storleik eller hud er endra ved retusjering eller anna redigering, seier Ropstad til avisa.

