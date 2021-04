Solberg flau over koronabrot – godtek bot på 20.000 kroner

innenriks

– Sjølvsagt er dette flautt for meg. Eg er veldig lei meg og skulle ikkje gjort dette, seier statsminister Erna Solberg til NTB på spørsmål om korleis ho synest det er å vere blant dei som blir tekne for brot på smittevernreglane.

– Tidlegare har eg sagt at viss restaurantbesøket blir følgt opp med bøter, så skal vi sjølvsagt gjere opp for oss. Eg beklagar det som skjedde og kjem til å betale bota, seier ho.

Medan ektemannen Sindre Finnes slepp med påtaleunnlating – konstatering av skuld, men utan straffereaksjon – må ho sjølv tole eit førelegg på 20.000 kroner etter å ha samla familien til 60-årslag på Geilo i vinterferien. Ho er «landets fremste tillitsvalgte», og nettopp denne rolla har vore avgjerande for politiet.

– Solberg har ved ei rekkje høve fronta avgjerdene til regjeringa om tiltak for å motverke pandemien. Det blir derfor vurdert som riktig å reagere med straff for å halde oppe tilliten til publikum til smittevernreglane, sa politimeister Ole B. Sæverud i Sør-aust politidistrikt fredag.

For Hallingstuene, der middagsselskapet vart halde, er saka lagd bort.

Restaurantbesøk

– Vi håpar at vi gir eit tydeleg signal til publikum om at vi tek smittevernreglane på alvor, og at dei skal følgjast, seier Sæverud til NTB.

Solberg har sjølv fortalt at familien 26. februar drog på restaurant i den trua at det var den beste måten å ta vare på smittevernet på. Sjølv deltok ho ikkje på middagen fordi ho fekk problem med eit auge og måtte til sjukehus i Oslo.

– Dei praktiske avtalane for alle gjestene vart gjorde av Solbergs mann, men etterforskinga har avklart at Solberg var med på avgjerda om at dei skulle ete ute, ho kjende til kor mange som skulle delta og valde sjølv kva restaurant dei skulle bestille bord på, sa Sæverud i forklaringa si.

Dagen etter samla storfamilien på 14 seg, mellom dei statsministeren, i leilegheita Solberg hadde leigd, der dei åt sushi. Dette blir ikkje rekna som eit ulovleg arrangement, fordi det er uvisse rundt om koronaforskrifta omfatta middagsselskap i ei leigd leilegheit.

Solberg beklagar

Konklusjonen til politiet er at både Erna Solberg og Sindre Finnes braut på den same lovføresegna, men at berre ein av dei skal straffast. Innarbeidd praksis i Sør-aust politidistrikt inneber nemleg at det ikkje skal reagerast med straff viss ikkje særlege forhold tilseier det.

– Eg har ingen kommentar, seier Sindre Finnes til NTB.

Uavhengig av etterforskinga har Solberg allereie beklaga at det vart halde samlingar med fleire enn ti familiemedlemmer dei to dagane og medgitt at ho ikkje hadde god nok kunnskap om regelverket.

– Når eg står og messar om smittevernreglar elles, burde eg kjenne betre til dei enn det eg gjorde. Eg sjekka ikkje reglane fordi eg trudde eg kunne dei, og var ikkje klar over at viss du er fleire enn ti personar på ein restaurant, så er det oppfatta som eit arrangement, seier ho no.

– Frp: Lova like for alle

Reaksjonen til politiet viser at det ikkje er nokon forskjell på «ho som lagar regelverket og vanlege folk», meiner Framstegsparti-leiar Siv Jensen og SV-leiar Audun Lysbakken. Raudt-leiar Bjørnar Moxnes seier det berre skulle mangle at også statsministeren blir bøtelagd når ho bryt reglane.

– Dette skulle berre mangle. Det må vere likskap for lova, og altfor sjeldan blir stilt maktpersonar til ansvar, seier han til NTB.

Arbeidarpartiet krev no fullt innsyn i dokument om saka. VG har tidlegare skrive om at det ikkje er gitt innsyn i dokument sende mellom departement rundt saka

– Grunngivinga for å ikkje gi innsyn var at Statsministerens kontor (SMK) ikkje ville forstyrre etterforskinga. No som etterforskinga er over, forventar eg at Solberg set ein stoppar for hemmeleghaldet, seier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).