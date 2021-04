Statsminister Erna Solberg får eit førelegg på 20.000 kroner etter 60-årsfeiringa på Geilo

innenriks

– Sjølv om lova er lik for alle, er ikkje alle like, sa politimeister Ole B. Sæverud då politiet informerte om saka fredag.

Mannen til Solberg, Sindre Finnes, slepp unna med ei påtaleunnlating, men statsministeren må tole ei bot på 20.000 kroner etter feiringa.

Politiet har etterforska om det var brot på anten lokale eller nasjonale smittevernforskrifter i samband med i 60-årsfeiringa på Geilo i vinterferien.

Restaurantbesøk

Solberg har sjølv fortalt at familien 26. februar drog på restaurant i den trua at det var den beste måten å ta vare på smittevernet på. Sjølv deltok ho ikkje på middagen. Dagen etter samla storfamilien på 14 seg, deriblant statsministeren, i leilegheita Solberg hadde leigd kvar dei åt sushi.

Beklaga

Uavhengig av etterforskinga har Solberg allereie beklaga at det vart halde samlingar med fleire enn ti familiemedlemmer dei to dagane og medgitt at ho ikkje hadde god nok kunnskap om regelverket.

– Eg som kvar einaste dag står og fortel om smittevern til det norsk folk, burde kunna reglane betre. Men sanninga er at eg ikkje har sjekka reglane godt nok, og dermed ikkje fått med meg at når ein familie går ut saman og er fleire enn ti stykke, så er det faktisk eit arrangement, sa Solberg då NRK melde om saka.