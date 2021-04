Vaksinasjonen kan få eiga gransking

innenriks

Onsdag legg koronakommisjonen fram sluttrapporten sin.

Men pandemien er langt frå over. No stadfestar statsminister Erna Solberg (H) at det kan komme nye undersøkingar framover, også når det gjeld vaksinestrategi.

– Det er heilt naturleg at vi ser på korleis vaksinasjonsprogrammet vårt har vore, seier statsministeren til NTB.

Nøyaktig korleis regjeringa ser for seg vegen vidare, vil bli kjent etter at leiaren av koronakommisjonen Stener Kvinnsland høgtideleg har overrekt sluttrapporten sin til statsministeren.

I denne rapporten er det pandemiberedskapen og den umiddelbare krisehandteringa som er i søkjelyset.

Vaksinekommisjon

Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad foreslår at Kvinnsland-utvalet kan få eit nytt oppdrag for den siste delen av pandemihandteringa. Men Arnstad vil òg ha på plass ein heilt ny undersøkingskommisjon:

– Det er ein stor mangel ved den rapporten som kjem, og det er at han ikkje råkar vaksinestrategien. Eg meiner du må ha ei eiga evaluering av den vaksinestrategien Noreg har valt, seier Arnstad til NTB.

Denne vaksinekommisjonen må vere uavhengig av både regjering og Storting, meiner Sp-politikaren.

Arnstad er spesielt oppteken av å få evaluert avgjerda til regjeringa om å kjøpe inn vaksinar gjennom EU, for å få klårleik i om Noreg kunne ha valt andre løysingar.

– Vi er nøydde til å få eit klarare bilete av kva som skjedde i fjor, og kva som var årsaka til at ein valde den retninga som ein valde.

Importsmitte

Kravet om ei eiga undersøking av vaksinasjonsprogrammet blir støtta av Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre.

– Det bør openbert bli gjennomgått, med sikte på å trekkje lærdom om kva eit lite land som Noreg gjer når vi skal sikrast tilgang på vaksinar og legemiddel, seier Støre til NTB.

Han etterlyser i tillegg ein gjennomgang av utfordringane med importsmitte.

– Eit ope land som Noreg, som er avhengig av at folk kan reise ut og inn, må ha betre læringspunkt av korleis vi handterer kontroll ved grensene, seier Støre.

– Det er mogleg å ha opne grenser, men med truverdig kontroll, testing og oppfølging, seier han.

Vil ha alle kort på bordet

Framstegspartiets leiar Siv Jensen meiner regjeringa burde vurdert fleire innkjøpsspor for vaksinar. Ho påpeikar at partiet har stilt fleire spørsmål ved den einsidige tilknytinga regjeringa har til EU.

Men først må regjeringa leggje alle kort på bordet i saka, understrekar ho.

– Vi treng svar på om alle steinar er snudde for å sikre hurtig vaksinasjon i Noreg. Så får vi vurdere om det er grunnlag for ei ny uavhengig undersøking av denne fasen av pandemien, seier Jensen.

Til liks med Støre trekkjer ho i tillegg fram importsmitte som eit tema som må undersøkjast nærare.

– Påstanden vår er at om tiltak hadde vore sett inn tidlegare, så hadde det vore lettare å avgrense smitteblomstringar.

Ikkje grundig behandla

Kvinnsland har tidlegare stadfesta overfor Klassekampen at vaksinasjon og importsmitte ikkje er grundig behandla i rapporten frå koronakommisjonen.

– Det blir omtalt, men det kan nødvendigvis ikkje granskast på same måte fordi det er ei pågåande problemstilling, seier han.

