FHI-topp: Påska har ikkje forverra smittesituasjonen

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 421 nye smittetilfelle nasjonalt, noko som er 153 færre enn same dag for éi veke sidan.

I hovudstaden har tala gått nedover den siste tida. Berre 107 personar har fått påvist covid-19 i Oslo det siste døgnet, noko som er 126 under snittet dei sju dagane før.

– Nedgangen som byrja i midten av mars, har halde fram etter påske, men det går sakte. Påska ser ikkje ut til å ha forverra situasjonen, seier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Det kan komme av at folk har etterlevd råda, og at kontakt mellom folk hovudsakleg har skjedd utandørs der smittefaren er mindre, meiner Aavitsland.

– Vi kan kjempe mot variantane

Også assisterande helsedirektør Espen Nakstad gler seg over at smittetala no flatar ut i Oslo og Viken. Han meiner at ei medverkande årsak til nedgangen er at færre reiste til utlandet i påskeferien.

– Og det har vore mindre sosial kontakt mellom menneske i dei fleste kommunar. Samla sett viser dette at vi kan kjempe mot dei muterte virusvariantane viss vi held ut og held fram den solide innsatsen vi alle har gjort dei siste vekene, seier han til NTB.

Førre veke vart det registrert rundt 5.000 nye tilfelle, samanlikna med 6.500 veka før. Talet på nye innleggingar førre veke er òg lågare, med nokre titals færre enn dei som var innlagde i påskeveka.

På det meste var 307 koronapasientar innlagde på sjukehus i påska, noko som var det høgaste talet på eitt år. Talet har falle sidan då, og søndag var talet 276.

Pilene peikar riktig veg no, ifølgje Aavitsland, som likevel minner om at dette fort kan snu.

– Situasjonen er framleis ustabil, og det skal ikkje så mykje til før utviklinga blir forverra, seier han.

Meiner tala framleis er høge

Tala har altså gått kraftig ned i Oslo den siste tida. Det er ikkje mange veker sidan talet på smitta i døgnet var fire gonger så høgt som det er no.

– Smittetala den siste tida flata ut og ser ut til å gå nedover. Det tyder på at dei strenge tiltaka som gjeld i Oslo no har effekt. Det er veldig positivt, ikkje minst fordi det er ein mutert og meir smittsam variant av koronaviruset som dominerer no, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Han meiner likevel at dagens smittetal framleis er veldig høge, om ein ser pandemien under eitt. Dessutan blir færre testa enn for nokre veker sidan, seier Johansen.

– Dermed er det fare for at vi ikkje fangar opp like mykje smitte som tidlegare. Det er framleis ikkje heilt sikkert korleis påska har påverka smittesituasjonen i byen, legg han til.

