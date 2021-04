Fem kommunar i Noreg har over 20 prosent uføre

innenriks

I Søndre Land (21,5), Våler (21,1), Åsnes (20,1) og Eidskog (20,4), alle i Innlandet, og Iveland (20,1) i Agder er delen over 20 prosent, skriv P4.

– Det er ein høg del. Utan å gå konkret inn på desse kommunane, kan vi sjå at dei har ein veldig høg del eldre i gruppa frå 18 til 67 år, seier Nav-direktør Hans Christian Holte til kanalen.

Søndre Land-ordførar Anne Hagenborg trur at noko av grunnen til at kommunen hennar kjem dårleg ut er at Søndre Land er ein klassisk skogkommune.

– Før var det mange som jobba i skogen. Når den omstillinga kom, med mekanisering, klarte vi ikkje å følgje godt nok med og mange hamna utanfor arbeidslivet, seier ordføraren.

– Vi har få arbeidsplassar elles i kommunen, og dermed hamnar folk utanfor, noko som for mange fører til andre utfordringar når dei føler dei ikkje strekk til. Og det igjen kan føre til uføretrygd på sikt, seier Hagenborg.

