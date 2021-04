Hundrevis av leiarjobbar blir borte når kyrkja blir omorganisert

innenriks

Eit utval foreslår at Den norske kyrkja blir organisert i folkevalde organ, kalla prostifellesråd. Ifølgje fleirtalet i utvalet skal desse ha arbeidsgivaransvar for alle tilsette i lokalkyrkja.

I dag er det rundt 350 kyrkjelege fellesråd. Dei fleste av desse leiarfunksjonane vil i den nye modellen bli borte, skriv Dagen.

– Vi har i heile prosessen vore innforstått med at ei slik omorganisering vil bety færre på dette leiarnivået. Det er ein naturleg konsekvens, seier leiar Martin Stærk i Norges kirkevergelag til avisa.

På spørsmål om han syntest det er greitt at dei fleste kyrkjeverjejobbane forsvinn, svarer han at det er noko dei er førebudde på.

– Slik sett er det greitt. Det er mange andre problemstillingar i denne prosessen som er meir utfordrande, seier han og peikar på at det er viktig at lokalkyrkja blir styrkt og at ikkje for mange pengar blir brukte på administrasjon.

(©NPK)