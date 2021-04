Kvinne tiltalt for å ha drepe mora – kan truleg ikkje straffast

innenriks

Den 38 år gamle kvinna vart arrestert i avgangshallen på Oslo S etter at ho 12. november i 2019 hadde angripe ei tilfeldig kvinne i 60-åra med kniv.

To dagar seinare fann politiet mora til 38-åringen drepen med kniv i leilegheita til kvinna på Sofienberg i Oslo. Obduksjonsrapporten konkluderte med at ho truleg vart drepen same dag som knivangrepet på Oslo S, eller dagen i førevegen.

Det er retten som skal avgjere om kvinna var strafferettsleg tilrekneleg, men vil høgst sannsynleg konkludere i samsvar med psykiatrane som har undersøkt henne

Var psykotisk

Dei rettspsykiatrisk sakkunnige har konkludert med at kvinna var psykotisk på gjerningstidspunktet, noko som inneber at ho ikkje kan straffast sjølv om retten skulle komme til at ho har gjort det ho er tiltalt for.

Aktor, statsadvokat Erik Marthinussen, varslar derfor at det vil bli lagt ned påstand om overføring til tvunge psykisk helsevern.

Saka kjem opp for Oslo tingrett tysdag. Retten har sett av to veker til hovudforhandlinga.

Trekte tilståing

Tiltalte erkjende drapet innleiingsvis i etterforskinga, men endra seinare forklaring og hevda at ho ikkje hadde noko med det å gjere.

– Ho har forklart seg til politiet ved fleire høve og kjem til å forklare seg nærare om dette i retten. Det er ingen tvil om at ho har vore til stades, men kva konkret som har skjedd, vil ho komme tilbake til i den rettslege forklaringa si, seier forsvararen til kvinna, advokat Christian Flemmen Johansen, til NTB.

Kvinna er òg tiltalt for vald mot ti andre personar mellom november 2017 og oktober 2020 – dei fleste av dei tilfeldige offer – og dessutan offentlege tenestepersonar.

