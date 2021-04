Lørenskog innfører strengare smitteverntiltak på byggjeplassane

innenriks

– Eg meiner dette kjem i grevens tid og trur dette vil vere bra for å ta vare på kontrollen og arbeidet rundt smittesporing, sa Knut Jan Nielsen (Ap) på møtet, ifølgje Romerikes Blad.

Arbeidsgivar skal sikre at det er minst to meters avstand til andre personar på byggjeplassen. Ved levering av varer skal avstandskrava haldast òg til personell som leverer varene. Når det er fare for at avstandskravet ikkje kan følgjast, skal det brukast munnbind eller støvmaske, heiter det i dei nye tiltaka.

I tillegg skal talet på personar som er til stades på byggjeplassen blir avgrensa til talet på personar som er heilt nødvendig for drifta.

Forsettleg eller grovt aktlaust brot på reglar i forskrifta kan straffast med bøter eller fengsel i inntil seks månader.

Tidleg i april vart to byggjeplassar i Ullensaker stengt, og mange smittetilfelle i fleire kommunar på Romerike vart knytte til desse utbrota. Også i Lørenskog har det vore fleire smitteutbrot på byggjeplassar den siste tida.

Lørenskog er ein av dei 20 kommunane som må halde fram med tiltaksnivå A til 25. april.

