NVE: Truleg ingen store havvindprosjekt før 2030

– Per no er det ingen større havvindprosjekt som ser ut til å bli realisert før 2030, seier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby for ressurs og kraftproduksjon hos NVE til Klassekampen.

Ferskare analysar utført av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser nemleg at tidlegare analysar som opna for at dette målet kunne bli nådd, no har endra seg.

Østenby understrekar at ho ikkje kommenterer partiforslaget, men at jobben deira er å analysere sannsynlege utviklingar av kraftmarknaden.

Det er ein årelang prosess frå søknad til ferdige vindmøller, og sjølve bygginga tek cirka to år, forklarer Østenby.

Opposisjonen ønskjer ein fortgang i denne prosessen, mellom anna Arbeidarpartiet, som meiner det er mogleg å få fortgang dersom staten tek ei aktiv rolle som industribyggjar og legg til rette.

– På lengre sikt vil havvind spele ei rolle i den norske kraftproduksjonen, men vi må vere realistiske. At ein skal kunne hente heile, eller store delar av, krafta som trengst for å elektrifisere oljeplattformer fram mot 2030 frå havvind, slik SV foreslår, er til dømes komplett urealistisk, seier olje- og energiminister Tina Bru (H).

