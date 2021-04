Polakk godtek varetektsfengsling og erkjenner skuld i Osen-saka

innenriks

I ei erklæring sendt retten søndag har polakken no erkjent straffskuld etter siktinga, kjem det fram av rettsavgjerda i Bergen tingrett, skriv Bergensavisen.

Mannen er den tredje sikta for to grove ran og bortføringar i byen for seks års sidan.

– Sikta har samtykt til fengsling og til kontorforretning, opplyser politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt.

Mannen har enno ikkje vorte avhøyrd etter at han vart frakta til Noreg.

I Bergen tingrett før jul vart den 32 år gamle polske broren frifunnen for grovt ran mot kunsthandlar Reidar Osen. I same sak vart 32-åringen funnen skuldig i ran og overfall mot Petter Slengesol og dømt til to og eit halvt års fengsel. Påtalemakta har anka denne frifinninga.

Ein 37 år gammal polsk mann vart i tingretten dømt til fengsel i fem år og fire månader for grovt ran mot begge mennene.

(©NPK)