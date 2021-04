Seksuelle overgrep mot hundar gav fem månaders fengsel

innenriks

– Tiltalte har ved fleire høve, overfor tre hundar, over mange år agert på ein måte som var eigna til å medføre belastningar for hundane, blant anna eggja dei til åtferd og aktivitet som ikkje er naturleg for dei. Retten legg til grunn at dette i alle fall har skjedd minimum 20 gonger, skriv dommar Stine Andreassen i Nedre Romerike tingrett.

Straffa omfattar også å ha overgrepsmateriale av barn. Mannen vart òg gitt forbod mot å eige eller ha omsorg for dyr inntil vidare.

Straffa er tre månader lågare enn påstanden til aktor. Mannen erkjende straffskuld for dei seksuelle overgrepa mot hundane, men ikkje for å ha hatt overgrepsmateriale av barn.

Både påtalemakta og forsvararen til mannen påpeikar at dommen er unik og at den kan bli viktig for framtidige saker.

– Det er jo den første dommen som seier noko om straffeutmåling i ei slik sak. Så det er vanskeleg å seie om det er korrekt eller ikkje, seier forsvararen til mannen, advokatfullmektig Ilir Mehaj, til NRK.

Det er ikkje klart om dommen blir anka.

